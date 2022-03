Purilennukid ja tapjadroonid muudavad sõjaväljal reegleid

Kuid lisaks neile on lahingutes palju abi ka transpordidroonidest, mis aitavad tagalat kindlustada ja kõike vajalikku kriisipiirkonda toimetada.

Sõjapiirkondades on tihti põhiprobleem varustuse toimetamine väeüksusteni. Ukraina näitel võib takistuseks olla asjaolu, et õhuruumi kontrollib vastane, või olukord, kus vastased on sõjaväeüksused sisse piiranud. Sel juhul ei tule kõne allagi ei maismaa- ega langevarjutranspordi kasutamine.