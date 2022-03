Otseülekanne Tallinna ülikooli heategevuskontserdilt Ukraina heaks

Lisaks loodud fondile käivitasid Tallinna ülikooli tudengid 28. veebruaril üliõpilasorganisatsiooni Tudengid Ukraina Heaks / Students With Ukraine, et saata Ukraina sõjapõgenikele toidu- ja esmatarbekaupu. Kokku on tudengite toel täitunud kaubaga 47 bussi, 7 autot ja 1 veok, mis kõik on juba sõjapõgenikeni Ukraina piirile jõudnud. Tudengite abil on piirile jõudnud näiteks üle 10 000 mähkme, 1250 liitrit vett ja mahla, 400 kasti meditsiini- ja hügieenitarvikuid, 100 tekki, 50 välivoodit ja 40 magamiskotti.