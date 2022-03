Energia nagu maast leitud

Kuumaveeallikas on geotermaalenergia musternäide.

Elame arvukate kriiside ja ühiskonnalõhede ajastul. Vähe sellest, et maailma on viimase paari aasta jooksul rohujuurteni raputanud koroonapandeemia, purunes seni toiminud arusaam sõjast ja rahust, inimlikkusest ja õiglusest, kui Venemaa ründas Ukrainat. Aga ka see pole veel kõik.