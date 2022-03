«... Ütleme, et peame videvikku – kas mäletab keegi veel seda traditsiooni? –, et kellelgi pole kuhugi kiiret, ning et mul on juhuslikult kuulajaskond, keda mõningal määral huvitavad minu mõtted eesti keelest ...» alustab Ilse Lehiste ühte oma artiklit. Sarnases videviku pidamise meeleolus vahetasime Ilse Lehistest mõtteid akadeemik Jaan Rossiga.