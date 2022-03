Uuring: pliisaastus tapab Euroopa röövlinde

Röövlindude arvukus Euroopas on tunduvalt vähenenud. Pildil on puna-harksaba.

Kolmapäeval avaldatud teadusuuringust selgub, et Euroopa röövlindude populatsioon on hinnanguliselt 55 000 linnu võrra väiksem kui peaks. Olukord on tingitud toidu saastumisest pliiga, mis on pärit jahirelvade laskemoonast.