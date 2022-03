Teadusasutuste koostöökogu seisab teadlaskonna säilimise eest

Sotsiaalministeeriumi haldusala asutuste funktsioonide põhjaliku analüüsi ja kaalumise asemel on mindud plaanides terviku lammutamise teed lootuses, et laiali jagatud osade summa on endiselt sama, mis varem.

«Meie visioon on muuta hea veel paremaks ning seepärast teeme ettepaneku liita TAI arendus- ja teadustööga need tegevused, mis teistesse asutustesse ei sobitu ja tunduvad meie tiiva all loogilisematena või mis ei ole seni piisavat tähelepanu saanud,» pakub Veimer välja omapoolse lahenduse. «Viimastel aastatel on uute arendustööde TAI-sse suunamine just kasvanud põhjendusega, et TAI-s on olemas ülesannete lahendamiseks vajalik kompetents ja arengupotentsiaal. Hiljuti on lisandunud TAI-le juhtiv roll personaalmeditsiini ja digilugu.ee arendamises, vähitõrje tegevuskava ellu viimises ning perearstiabi kvaliteedi hindamisuuringute tegemises,» loetles Veimer konkreetseid tegevusi.