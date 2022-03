ELi edukaim kosmosemõjuisik: «Mina Marsile ei taha!»

Juba mitmendat korda Euroopa Liidu olulisima kosmosemõjuisiku tiitliga pärjatud Remco Timmermans on oma juriidilise pesa ehitanud Eestisse. Enne, kui see Hollandist pärit Ühendkuningriigis tegutsev mees 2017. aastal Tallinna lennujaamas maandus, eeldas ta, et saabub ilmselt justkui väikesele Venemaale. Suur oli aga tema üllatus, kui selgus, et just see väikeriik oma e-residentsuse programmiga aitab tal Brexiti-järgses maailmas oma sõnumeid levitada. Nimelt püüab see mees oma ettevõttega SpaceSide OÜ maailmale selgeks teha, et kosmos ei kuulu vaid miljardäridele – see on eluliselt oluline meile kõigile. Ta tahab kosmose «Maale tuua».