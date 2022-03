NEW SCIENTIST ⟩ Maailma muutev keemia: tehisfotosüntees on pea sama hea kui «päris»

Kahjuks on fotosünteesi keemilist reaktsiooni keeruline järgi teha. See koosneb paljudest protsessidest, sealhulgas päikesevalguse kinni püüdmisest, veemolekulide lõhkumisest prootonite saamiseks ning nende prootonite ühendamisest süsihappegaasis asuva süsinikuaatomiga, et tekiks kütus – suhkrute kujul. Looduses teevad seda tööd valgud, millel on olnud arenemiseks sadu miljoneid aastaid – ja ikkagi suudavad nad päikesevalguse energiat kütuseks muuta parimal juhul vaid 1% kasuteguriga.