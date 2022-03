Eesti keskkonnaandmete platvorm aitab riikidel kliimakriisiga võidelda

«Meile tundub keskkonnaandmete kättesaadavus iseenesestmõistetav, aga see ei ole igal pool maailmas niimoodi. Platvorm aitab tugevdada arenguriikide võimekust keskkonnaseire osas: et tekiks adekvaatne pilt, mis seisundis on metsad, õhk, vesi, elurikkus, jäätmed ja palju muud,» selgitas ÜRO Keskkonnaprogrammi alaliste esindajate büroo asejuht Ado Lõhmus.