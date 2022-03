Valmis värske ülevaade Eesti teaduse seisust ja arengust

Eesti riigi pikaajalise arengustrateegia «Eesti 2035» on toetada meie inimeste heaolu nii, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks. Selleks on Eesti Teadusagentuuri hinnangul vaja varasemast enam suurendada teadmiste rolli, teaduse ja teadlaste mõju ning teadustulemuste kasutamist. Järjekorras kolmandas «Eesti teaduse» kogumikus esitatud analüüsid ja faktid aitavad mõista teadus- ja arendustegevuse süsteemi toimimist ning arengut, toetades nii poliitikakujundajaid.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma sõnul on viimastel aastatel on teadus- ja arendustegevusele riigieelarvest eraldatud järjest suuremaid summasid, seega on oluline teadusest rohkem rääkida – nii poliitikakujundajatele kui avalikkusele. «Loodan, et kogumik annab mõtlemisainet ja pakub tuge faktipõhistes aruteludes selle üle, kuidas Eesti teaduse edendamisega edasi minna,» ütleb ta. Noorma lisas, et kogumik on eriline ka selle poolest, et see valmis ETAg-i kümnendaks sünnipäevaks, mis on 1. märtsil. ETAg-i kauaaegne juht Andres Koppel teeb kogumikus ka tagasivaate agentuuri tegevusele ja loomise loole.