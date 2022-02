Värske kliimaraport juhib tähelepanu Euroopat ähvardavatele riskidele

Keskkonnaagentuuri juhi Taimar Ala sõnul toob kliimaraport esile ja rõhutab vajadust kiirendada kliimamuutustega kohanemist terves maailmas. Kuna globaalne soojenemine mõjutab ka Eestit, on oluline nende muutustega kohaneda ja kliimamuutusteks valmistuda, teatas keskkonnaagentuur.

Ala toob aruandest välja neli põhilist riski Euroopale, mis võimenduvad kui ülemaailmne soojenemine ületab 1,5 kraadi ja kliimamuutustega kohanemisse ei panustata piisavalt. «Need riskid võimenduvad veelgi, kui soojenemine ületab 3 kraadi, seda isegi juhul, kui kohanemiseks on tehtud kõik, mis võimalik,» nentis ta.

Esiteks, kuumalainete esinemise sagedus ja nende intensiivsus suureneb, ühes sellega ka nende mõju inimeste ja ökosüsteemide tervisele ning elule. Põhja-Euroopas on kliimamuutustest põhjustatud kuumastress esialgu väiksem kui mujal Euroopas.

«Euroopas prognoositakse, et rannikulade üleujutustest põhjustatud kahjustused suurenevad sajandi lõpuks vähemalt kümme korda. Läänemere kohta juba teame, et meretaseme tõus jääb siin alla globaalse keskmise, mis aga ei tähenda, et saame teha järeleandmisi valmisolekul. Meretaseme tõusu, tugevate tuulte ja intensiivsete sadude koosmõjul tekkivate üleujutustega peame arvestama ka meie,» selgitas Ala.