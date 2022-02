Baltikumi ravimitarnija on võimaliku tuumaohuga arvestanud, jooditablette omast tarkusest võtma hakata pole aga mõistlik

Võimaliku tuumakatastroofi puhul võib väliskeskkonda paiskuda suurtes kogustes joodi radioaktiivset isotoopi jood-131. Selle radionukliidi poolestusaeg on küll vaid üsna lühike 8 päeva, küll aga on see kergesti lenduv ning kui me seda kas sisse hingame või sööme, ladestub see kilpnäärmesse ja võib viia kilpnäärmevähi tekkimiseni.