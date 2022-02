Eestis läbi viidud uuring: hõbedat, kulda leidub me maal

Rauamaagi uuringute käigus leiti tänu kaasaaegsetele analüütilistele meetoditele mitmeid teisi huvitavaid mineralisatsiooni-ilminguid, sh arseeni, volframi, vismuti ja telluuri esinemine, millega kaasneb eheda hõbeda ja kulla mineralisatsioon. Need leiud näitavad, et Eesti kristalses aluskorras on potentsiaali väärismetallide esinemiseks sarnaselt Kesk-Rootsi ja Edela-Soomega.

Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloog Siim Nirgi sõnul on Jõhvi uuringu näol tegemist esimese kristalse aluskorra uuringuga pärast nõukogudeaegset süvakaardistamise perioodi. «Kuigi rauamaagi poolest ei ole Jõhvi leiukoht Põhja-Euroopas tegutsevate kaevandustega võrreldes oma suhteliselt väikese rauasisalduse ja keerulise kättesaadavusega hetkel majanduslikult tasuv, näitas projekt, et meie teadmised kristalsest aluskorrast ei ole kaugeltki piisavad. Isegi juba aastakümneid uuritud Jõhvi kivimites on võimalik kaasaaegsete uuringumeetoditega teha üllatavaid avastusi, nagu näiteks väärismetallide esinemise seni teadaolevast suurem potentsiaal,» selgitas ta.

Tartu Ülikooli geoloogia-mineraloogia professori, Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloogide koja liikme Kalle Kirsimäe arvates on tegemist äärmiselt põneva leiuga. «See pöörab uue lehekülje Eesti geoloogilise ehituse ja arenguloo tundmaõppimisel, kuid on ka märgilise tähendusega uute perspektiivsete maapõuevarade vaates. Eesti kristalsel aluskorral, milles paikneb Jõhvi rauamaak on oletatud ühiseid struktuurseid tunnusjooni Kesk-Rootsis ja Edela Soomes avanevate kivimitega, kus on juba ammu tuntud paljud raua, vase, hõbeda, aga ka kulla kaevandamisväärsed leiukohad. Jõhvi kivimites avastatud väärismetallide mineralisatsioon kinnitab neid geoloogilisi seoseid. Me oleme nende uuringutega näidanud, et vase-hõbeda ja kulla mineralisatsioon on Eestis võimalik. Esimene samm on tehtud.»