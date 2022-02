ÜRO kiitis ülekaalukalt heaks kliimamuutuste mõju raporti

Valitsustevaheline kliimamuutuste paneel (IPCC) kinnitas, et arutelud raporti olulise kokkuvõtliku, poliitikutele suunatud osa üle on jõudnud lõpule ning et 40-leheküljeline ülevaade võtab kokku tuhandeid lehekülgi teaduslikke uuringuid, mis on rida-realt üle vaadatud ning mis avaldatakse 28. veebruaril.

Liikide väljasuremine, ökosüsteemi kokkukukkumine, sääskede kaudu levivad haigused, surmakülvavad kuumalained, veepuudus ja ikaldus esinevad üleilmse soojenemise tõttu juba mõõdetavalt rohkem ja rängemalt.

Alles mullu nägi maailm rida seninägematuid tulvasid, kuumalaineid ja maastikupõlenguid neljal kontinendil.

Kõik need mõjud kiirenevad lähimate aastakümnete jooksul, isegi siis, kui kliimamuutust põhjustav süsinikureostus saadakse kiirelt kontrolli alla, peaks raport hoiatama, märkis uudisteagentuur AFP eelmisel aastal, kui nägi mustandit.

Samuti peaks raport tooma esile vajaduse kohanemiseks (valmistumine laastavateks tagajärgedeks, mida täna enam vältida ei õnnestu). Osal juhtudest võib see tähendada, et liigse kuumuse, ootamatute tulvade või tormiga kohanemine on elu ja surma küsimus.

Aastal 2015 sõlmitud Pariisi kliimalepes seati eesmärgiks panna kliimasoojenemisele piir tuntavalt alla kahe kraadi piiri, ideaalselt +1,5 ̊C. IPCC 2021. aasta augusti raport inimtekkelise kliimamõju kohta märkis, et üleilmne soojenemine ületab järgmise kümne aasta jooksul kindlasti +1,5 ̊C piiri.

Alates 19. sajandist on Maa pinnatemperatuur kerkinud 1,1 ̊C.

«Me ei suuda vältida kliimakriisi,» ütles mõttekoja Power Shift Africa juht Mohamed Adow.

Tema sõnul on IPCC raport kasulik, et mõista kannatuste skaalat, mis meil tuleb üle elada, kui inimkond ei kärbi märkimisväärselt kasvuhoonegaaside reostuse taset. Samuti tuleb tema sõnul olla valmis eelseisvateks väljakutseteks.