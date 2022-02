Teaduste akadeemia: nappis oskuseid prognoosida sõjani viinud otsuseid

«Vajame palju rohkem teadmisi, et tuvastada, jälgida ja prognoosida protsesse ja otsustusahelaid erinevates kultuurides. Peame õppima, kuidas ennetavalt reageerida, et selliseid kohutavaid juhtumeid juba eos vältida,» kirjutab akadeemia president professor Tarmo Soomere kirjas, mille said riikide peateadurid, Euroopa teaduste akadeemiad ning nende ühendusd ALLEA ja EASAC.