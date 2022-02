Nutitolm ehk Smart Dust on nutistu uus trend, kus andureid ja võrguseadmeid puistatakse laiali nagu tolmu - näiteks saab neid segada asfaldi- või betoonisegu sisse, et mõõta pingeid, temperatuuri ja muid näitajaid, mida parajasti vaja. Kuid betooni valatud seadme jaoks on vaja iseseisvat toidet. Kui seade ise võib olla juba tolmukübeme suurune, siis siiamaani oli probleemiks sellele toitelahenduse leidmine. Uus miniatuurne aku peaks puuduse kõrvaldama.