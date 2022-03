Just Alžeeria põllumajandus ongi meie kohtumise peapõhjus Berliinis. Kohe tekib ka lõhe reaalsustajus. Sest oma rikkaliku õhtusöögi juurde tulime arutelult kolleegidega selle üle, kuidas Põhja-Aafrika riikides (sh Alžeerias) võideldakse vaesuse ja nälja vastu – uhkemalt öeldes: nähakse vaeva nn säästva arengu eesmärkide täitmiseks. Need sedastavad, et 2030. aastaks tuleb Põhja-Aafrika riikides näljast jagu saada. Sellest ei piisa, et meil siin on hea. Ka seal ei peaks keegi enam tühja kõhtu kannatama (FAO 2019: 12).