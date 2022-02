Vaba Akadeemia loeng ⟩ Neil on nahk ja neil on okkad aga nad pole siilid - nad on okasnahksed

Seni oleme loodusteemalistes loengutes tutvunud peamiselt maismaal tegutsevate selgrootute loomadega. Järgnevas loengus pöörame pilgud veealusesse maailma, mis on sama huvitav. Loengus saame teada, kes on okasnahksed loomad, miks on neil selline nimi, millised on nende kehaehituslikud iseärasused ja miks osal nendest okkad puuduvad. Räägime sellest, mille poolest need loomad erinevad teistest selgrootutest, millist rolli etendavad nad mereökosüsteemis ja kuidas inimene on neid loomi õppinud toiduks kasutama.