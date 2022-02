Professor Reet Kurg räägib inauguratsiooniloengul biomeditsiini võimalustest vähi avastamisel

Reet Kurg rääkis, et üks selliste valkude näiteid on vähi-testise antigeenid, mis on vajalikud sugurakkude normaalseks arenguks, kuid mida on leitud ka paljudes pahaloomulistes kasvajates. «Nende antigeenide funktsioon ei ole täpselt teada, kuid arvatakse, et kasvaja teket ja levikut organismis võib põhjustada nende ebatavaline aktiveerumine,» sõnas Kurg.