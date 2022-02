«Uuri muusikat» on uus õpikeskond, mis kutsub noori muusikast teadust avastama

«Kuigi leht on mõeldud loomulikult kõigile, kellel on huvi mõtestada inimest ja ühiskonda muusika kaudu, näeme oma esmase sihtrühmana koolinoori. Loodame väga, et see materjal leiab tee ka nendeni, näiteks muusika- ja miks mitte ka ühiskonnaõpetuse tundides,» avaldab lootust projekti juhtinud Eesti muusika- ja teatriakadeemia teadur Brigitta Davidjants.