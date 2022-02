Geenivaramu mikrobioomi uuringus hinnati 2500 geenidoonori soolestiku mikroobide mõju tervisele

«Viimaste aastate teadusuuringud on näidanud selgelt, et soolestiku mikrobioom on üliolulise tähtsusega meie tervisele, mõjutades nii meie immuunsüsteemi, ainevahetust kui ka närvisüsteemi toimimist. Seetõttu on tähtis välja selgitada, millised tegurid mikrobioomi koosseisu mõjutavad ning tuvastada, kuidas mikrobioom mõjutab meie tervist. Eesti geenivaramu oma unikaalse andmestikuga andis meile väga hea võimaluse sellist suuremahulist uuringut läbi viia,» sõnas kaasprofessor Elin Org, kes on genoomika instituudi mikrobioomi uurimisgrupi juht. Uuringus analüüsiti üle 2500 geenidoonori soolestiku mikrobioomi andmeid koos geenidoonorite kohta teada oleva ulatuslikku tervise ja elustiili infoga.