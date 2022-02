BBC teaduskorrespondent Pallab Ghosh kirjutab, et Lõuna-Prantsusmaal leiti inimjäänused ja kivist tööriistad, mis viitavad sellele, et Homo sapiens oli Lääne-Euroopas umbes 54 000 aastat tagasi – see on mitu tuhat aastat varem, kui seni arvati.