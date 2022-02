Briti tehispäikese sõõrikukujuline reaktor andis välja rekordilise energiahulga

Termotuumaenergia tootmine tuumasünteesi abiga samal põhimõttel, nagu Päikesel on juba üsna vana idee, kuid on seni toppama jäänud tehnoloogia keerukuse ja suurte väljakutsete taga reaktsiooni kontrolli all hoidmisel. Suurbritannias saavutati nüüd oluline läbimurre ja püstitati uus maailmarekord - ühe impulsiga 59 megadžauli. Seda on kaks korda enam, kui senine juba väga kaua kestnud tippsaavutus.