Reedel tähistatakse naiste olulist rolli teaduses

Tartu ülikooli arheoloogia ja analüütilise keemia kaasprofessor, Eesti noorte teaduste akadeemia asepresident Ester Oras rääkis, et kui eelmisel aastal seda päeva Eestis esimest korda tähistati, oli eesmärk pöörata tähelepanu naisteadlastele laiemalt. Nüüd on aga aeg astuda samme naisteadlaste töö ja murede teadvustamiseks. «Soovime tähelepanu juhtida teemadele, millega naisteadlased iga päev kokku puutuvad, näiteks palgalõhe või soostereotüüpne rolliootus,» lausus Oras.

Eestis peetakse naisteadlaste päeva teist korda. Rahvusvaheliselt on päeva «Women and Girls in Science» tähistamise eestvedajad UNESCO ning ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuur. UNESCO ürituste keskmes on sel aastal naiste tähtsus koroonakriisile reageerimisel.