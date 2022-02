Hulk ilmastikunähtusi ajab igal aastaajal kraavi nii «vanu peldikuid» kui ülinormaalseid sõidukeid

Õigupoolest pole see värvuselt must, vaid lihtsalt läbipaistev, seega nähtamatu. Siit ka sünonüüm puhas, klaar jää. (Tavaliselt jäätub vesi looduses suhteliselt kiiresti ning sisaldab õhumulle, mis muudavad jää näiliselt valgeks, nähtavaks). See on järjekordne näide selle kohta, et looduses kehtivad seaduspärasused ei ühti inimühiskonna omadega: kõik parteid lubavad ju muuta oma poliitika läbipaistvaks.

Must jää tekib mitmel moel. Sageli ilmub ta maanteedele siis, kui külmale aluspinnale sajab uduvihma. Näiteks 12. jaanuaril 2010 olnud Põhja-Inglismaal Holmfirthis teed nii libedad, et elanikud saanud mitu tundi liikuda üksnes neljakäpakil.

Kõige sagedasem teekaaslane

Omaaegne tuntud liiklusspetsialist Harri Taidre on teinud statistikat ilmastikuolude mõju kohta liiklusõnnetustele. Selgus, et 1960. aastail oli meie maanteedel sõidukite kokkupõrkeid kõige rohkem vihmaste ilmadega: 20,2% (udus16,6%, pilves ilmaga 16,3%, lumesajus 13,3% ja selge ilmaga 19,4%), seega on autojuhi sagedaim ebameeldiv teekaaslane vihm. Taidre on samas nentinud: «Õnnetuskroonikas on parasjagu kaasa rääkida ka ilmal, eeskätt ilusal ilmal. [- - -] Eks ilus päikesepaisteline kevadpäev toob kaasa rõõmu, lusti, ülemeelikust…». Aga päike pimestab, õhusoojus rammestab. Liiklusstatistika järgi juhtus 2018. aasta kuumal suvel erakordselt palju liiklusõnnetusi just kaherattalistega.