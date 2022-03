Tagasi tulevikust: arvutid ja ajasilmused

Võib tunduda, et koolijütsid on laisad, kuid tihti seisavad sama mure ees tõsimeelsed teadlased või insenerid. Paljud arvutusülesanded on nii keerulised, et nendega murravad hambad isegi tuhandetest protsessoritest koosnevad superarvutid. Bioloogid üritavad mõista, kuidas valkude kuju oleneb nende järjestusest, et välja töötada paremaid ravimeid. Ilmaennustajad sooviksid osata ennustada nädalast pikema aja ilma. Füüsikud tahaksid paremini imiteerida tahkises toimuvat, et luua kõrgtemperatuurilist ülijuhti.

Teadlased hakkasid arvutuste keerukuse peale põhjalikumalt mõtlema alles 20. sajandi keskpaigas, kui ilmusid elektronarvutid. Arvutuseeskirja (algoritmi) keerukust mõõdetakse peamiselt kahel moel: kui palju kulub selleks aega ja arvuti mälu. Kuna kiirel ajastul huvitab meid kõige rohkem aeg, defineeritaksegi algoritmi keerukus nii: mitu arvutussammu peame tegema iga sisse antud andmeühiku kohta.

Võtame näiteks arvude korrutamise. Kui teame selle keerulisust, saame öelda, kui palju aega kulub 2 × 2 või mis tahes arvude korrutamise peale. On tehtud kindlaks, et sellise korrutamise aeg pikeneb võrdeliselt korrutatavate arvude suurenemisega. Niisuguseid algoritme kutsutakse üldiselt P-keerukusklassi probleemideks.

Teiste probleemide lahendamise peale kulub märksa rohkem aega. Üks selliseid probleeme on arvude korrutamise «pöördülesanne»: lahutada üks arv võimalikult väikeste tegurite korrutiseks, näiteks leida, et 4 on 2 × 2. Sellel protseduuril põhineb nüüdisaegne krüptotehnoloogia, mida kasutame näiteks veebipangas käies. Need on NP-keerukusklassi probleemid, mida on raske lahendada, aga kerge kontrollida (korrutame 2 × 2 ja saame tõesti 4). Selleks et lahutada teguriteks pelgalt paarituhandekohaline arv, võib kuluda sadu triljoneid aastaid!

Tähelepanelik lugeja võib küsida, et mis arvutist me üldse räägime. Keerukusklassid on määratletud nii, et ei ole suurt vahet, millist arvutit me kasutame: kui kahesaja triljoni aasta asemel läheb «ainult» sada triljonit, siis see meid eriti ei aita!

Saja triljoni aasta asemel mõistliku ajaga võivad ülesande lahendada kvantarvutid. Nendele hakati mõtlema 1990. aastatel. Praegu ei saa neid veel poest osta, aga suurtel arvutifirmadel on algelised kvantarvutid juba olemas. Kvantarvutile on näiteks arvude korrutamine ja tagurdamine samavõrra keerulised probleemid. Teoreetiliselt suudab see arvuti kiiremini rehkendada ka paljut muud.

Arvutusmasinad Foto: Horisont