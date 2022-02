AK ⟩ Teadlased avastasid tõelised kodukäijad - neid on miljoneid

​Kodutolm pole aga mingi niisama puru – see on mitmesuguste elusorganismide ja neist järele jäänu omalaadne ökosüsteem. Tähelepanelik lugeja – kogenud bioloog – loeb tolmust välja nii mõndagi kodu ja seal elavate inimeste ning nende tegevusegi kohta. Tavaliselt veedab inimene koduseinte vahel 90 protsenti ajast. Pandeemia on seda suuremakski kasvatanud. Loomuldasa oleme selle silmale nähtamatu elu ja sellega, mis sest järele jäänud, pidevas kokkupuutes niikuinii. Adume selle kohalolu aga siis, kui me tervisega miskit lahti: kas midagi sügeleb või ajab aevastama.