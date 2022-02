Starlink on samuti Muskile kuuluva kosmosefirma SpaceX osakond, mis tegeleb kogu planeeti katva kiire internetivõrgu rajamisega. Selleks plaanitakse kosmosesse madalale orbiidile saata esialgu 12 tuhat satelliiti (ja hiljem veel kordades rohkem), mis peaksid kõigis rohkem või vähem asustatud punktides levi tagama.

Kui seni oli ühendus saadaval vaid rikkamates riikides ja võis kohati olla üsna ebakindel, sõltudes ilmast ja kasutuskoormusest, siis nüüdse uue Premium Starlink teenusega liitunutele lubatakse, et kvaliteet vastab juba ärikasutajate vajadustele. Kiirus on 350-500 Mbit/s, seega konkureerib see edukalt ka maapealsete valguskaabliühendustega ning halva ilma katkestusi aitab vältida uus ja kaks korda tundlikum antenn.