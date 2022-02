Saa tuttavaks ajaloo võimsaima kosmoseteleskoobiga

Eesti on samuti kosmoseriik, kust on orbiidile lennutatud tudengisatelliit ning teine ootab oma järge. Põnevaid teadussaavutusi kosmosevaldkonnas on teinud ja teevad Eesti teadlased ka tänapäeval. 9. veebruaril on Energia avastuskeskuses kohal astronoomia- ja kosmosetehnoloogia tippteadlased Tartu Ülikooli Tartu observatooriumist.