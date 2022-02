Eesti tippteadlased asuvad koostama poliitikasoovitusi Euroopa Komisjonile

Neonikotinoidid on putukamürgid, mida on tarvitatud maailmas laialdaselt taimekaitses. Nende kasutamist piiratakse jõudsalt kahjulikkuse tõttu muule elustikule. Eriti oluline on hoida mesilaste ja teiste tolmeldajaputukate tervist, ilma kelleta põllud saaki ei anna.