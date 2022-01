Tootja lubab, et uus BioBlocki ninasprei neutraliseerib nii delta- kui ka omikrontüve

Uute ja efektiivsemate antikehadega BioBlock on tõhus nii algsete tüvede, jätkuvalt haigla koormust tekitava deltatüve kui ka praegu domineeriva omikroni viirustüve suhtes. BioBlockis kasutatavad antikehad pärinevad immuniseeritud lehmade ternespiimast. Esimese poegimise ternespiima põhjal loodud algne BioBlocki ninasprei toimib efektiivselt kõigi Wuhani tüve sarnaste SARS-CoV-2 viirustüvede – alfa, beeta, gamma ja delta – vastu.

«Praegu domineeriv omikrontüvi erineb varasematest koroonaviiruse variantidest – uue generatsiooni antikehadega BioBlocki ninasprei on vastukäik koroonaviiruse muutumisele. Immuniseerimisperioodi jooksul teist korda poeginud korduvalt immuniseeritud lehmade ternespiimast oleme saanud mitmekülgsema toimega ja väga efektiivsed antikehad, sest oleme immuniseerimisel iga kord kasutanud juba uusi, enim levinud viiruste valke. Omikrontüve pinnavalkudega läbi viidud analüüs näitas, et korduvalt immuniseeritud lehmade ternespiimast eraldatud antikehad on oluliselt efektiivsemad omikrontüve neutraliseerimisel, ja sellisel juhul on vastutustundlik kasutada edaspidi BioBlockis ainult kõige paremini toimivaid antikehi,» sedastas ASi Icosagen juhataja akadeemik Mart Ustav.

Akadeemik Mart Ustav. FOTO: Reti Kokk

«Antikehad on sihtmärgi suhtes äärmiselt täpsed ja nii nagu ka erinevas suuruses ristpeaga kruve saab lahti keerata kõige paremini ikka õiges suuruses ristpeaga kruvikeerajaga, on ka iga viirustüve jaoks oluline kasutada kõige sobivaimaid antikehi. Et tõhustada ninaspreid ja leida efektiivsed antikehad ka tulevaste viirustüvede vastu, jätkas konsortsium lehmade immuniseerimist pärast poegimist ka järgmise tiinuse jooksul, kasutades antigeenidena erinevaid populatsioonis levivate viirusvariantide ogavalke. Selline lähenemisviis on võimaldanud meil kiiresti reageerida muutuvale viirusele,» ütles akadeemik Mart Ustav.

«Covid-19 pandeemia kontekstis on uute viirusvariantide teke olnud nii sage, et traditsiooniliste ravimiarenduste lõppedes on uuritava tüve aktuaalsus juba möödunud ja hoopis teised tüved laialt levinud. Seetõttu on kogu maailma teadlastel väga keeruline püsida koroonaviiruse tempos. Tänu Eesti teadlaste konsortsiumi võimekusele kiiresti reageerida viiruse variatsioonidele on inimestel võimalik kasutusele võtta uue generatsiooni antikehadega BioBlocki ninasprei,» ütles Chemi-Pharmi juhataja dr Ruth Oltjer.

Omikroni suhtes efektiivsete antikehadega BioBlock on äratuntav nii karbile kui ka pudelile trükitud sõnade Omicron ja Delta järgi. Toote nimi, tootmisprotsessid, retsept, ohutus ja kasutusjuhend ei ole muutunud. BioBlock ei ole ravim ega meditsiiniseade. Viirust neutraliseerivad veiste ternespiimast toodetud antikehad ei imendu inimorganismi ega osale selle ainevahetuses.