Lahkunud on põlevkivi üks advokaatidest

Õpilased ja lähedased jagasid mälestusi akadeemikust. Äärmiselt kurb on taolistel hetkedel mõelda, et lahkunud on tippteadlane, kes tänapäevases mõttes kandis just kui eriti tänamatut missiooni. Ajal, mil iga «rohelise» maailmavaate eestkõnelejaks pretendeerivale inimesele on auasjaks põlevkivienergeetikat materdada, pidi akadeemik Arvo Ots just sedasama põlevast kivist tehtava energia teadus- ja rakendustegevuse lippu kõrgel hoidma, kirjutab Margus Maidla raamatus «Teaduste akadeemia – Eesti kollektiivne aju» (lk 167). Rääkimata sellest, et tegelikult ei tohiks üldse alavääristada loodusvara, millest suuresti sündis meie kaasaegne teadus ning mille põletamisalase teoreetilise teaduse osas on Eesti olnud pikka aega eesliiniteaduse vedaja. Oluline osa sellest teadmisest lahkus koos akadeemik Otsaga, õnneks jõudis ta siiski paljudele oma õpilastele teadmised edasi anda. Kõigele sellele viitab ka akadeemikule pühendatud ametlik mälestustekst (Sirp, 21.01.2022, lk 36).