Enam kui kümme aastat pärast esimese World Ocean Review (WOR, maailmamere ülevaade -toim.) avaldamist on selge, et ookeanidebati toon on teravnenud. Värskelt ingliskeelsena laiema publiku ette jõudnud järjekorras seitsmendast ülevaatest selgub, et kui veel kümnend tagasi räägiti ookeanides toimuvatest muutustest, siis praegu keerleb jutt juba ookeanikriiside ümber.