ESTCube-2 pardal saadetakse kosmosesse bitcoin

Eesti tudengisatelliidi sihtasutuse tegevjuht ja ESTCube-2 projektijuht Hans Teras sõnas, et Yolo Groupi idee krüptovara kosmosesse saata tuli ootamatult, kuid tore on, et satelliidi ehitamine inspireerib ka hoopis teise valdkonna inimesi ning isegi pungil virtuaalne rahakott võtab pardal vähe ruumi. «Selline põnev koostöö võimaldab meil ehk innustada veelgi rohkemaid ettevõtjaid ja näidata, et kosmos pakub võimalusi ka neile, kes ise satelliite või rakette ei ehita,» arvas Teras ning lisas: «Samuti annab partnerlus meile veelgi suurema võimekuse viia täide sihtasutuse põhieesmärke, milleks on tulevaste kosmoseteadlaste ja inseneride koolitamine läbi praktilise kogemuse ning jõudmine rohkemate huvilisteni.»