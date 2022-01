Vaba Akadeemia loeng ⟩ Erki Tammiksaar «​​Millal nägi Fabian Gottlieb von Bellingshausen Antarktise mandrit?»

Juttu tuleb Vene Antarktise ekspeditsioonist (1819-1821), selle eelloost, tulemustest, retseptsioonist 19. ja 20. sajandil nii Venemaal, Eestis kui ka anglo-ameerika keeleruumis. Kesksel kohal on Antarktise avastamise kuupäev 28. jaanuar 1820.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on möödunud aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.