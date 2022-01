Värskest teadusuuringust selgub, et happesuse ja vesiniksulfiidi taseme tõus ookeanis põhjustas mereelustiku hävingu 201 miljonit aastat tagasi toimunud massilise liikide väljasuremise ajal. Lisaks on põhjust arvata, et just selle protsessi tulemusel sai hoogu juurde dinosauruste areng.