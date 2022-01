AK ⟩ Viguriga kaardid: linnad ja nende vapid

Siinsel kaardil näete Eesti linnade vappe, nii nagu need kavandati 1930. aastate lõpus. Paljud neist on väheste muutustega kasutusel praegugi. Mitmed on aga kadunud mitmete haldusreformidega, kus paljud väiksemad linnad muutusid vallasisesteks asustusüksusteks, omamata ametlikku sümboolikat. Loomulikult polnud need vapid kasutusel ka nõukogude perioodil. Kaardil toodud linnadest on üks, Mustla, kaotanud ka linnastaatuse (1979).