Läinud aasta oli mõõtmisajaloos taas üks kuumemaid

Teadlaste sõnul on erakordselt kuum aasta seotud pikaajalise soojenemistrendiga, mis üha kiireneb.

USA kosmoseagentuur NASA, riiklik ookeani- ja atmosfääriamet (NOAA) ja üks eraorganisatsioon avaldasid neljapäeval oma arvutused eelmise aasta maakera temperatuuri kohta ning kõigi kolme sõnul ei jäänud see kaugele rekordkuumadest 2016. ja 2020. aastast.

Kuue erineva arvutuse põhjal oli 2021. aasta alates 19. sajandi lõpust palavuselt viienda ja seitsmenda koha vahel. NASA andmetel jagab eelmine aasta koos 2018. aastaga kuuendat kohta, NOAA sõnul on ta üksi kuuendal kohal ja 2018. aastast ees.

Teadlaste sõnul jahutas Vaikse ookeani keskosa ilmanähtus La Niña maakera pisut, nagu 2016. aastal tõstis temperatuuri El Niño.

Siiski oli 2021. aasta kõigi aegade palavaim La Niña aasta.

«Nii et see ei olnud päris selline suurte pealkirjade mõõtmisajaloo kuumim, aga veel mõni aasta ja me näeme taas üht rekordit,» ütles seirerühma Berkeley Earth kliimateadlane Zeke Hausfather.

«See on pikaajaline trend ja see on takistamatu ülesminek.»

NASA temperatuurimeeskonna kliimateadlane Gavin Schmidt ütles, et pikaajaline trend on väga selge. «Ja selle põhjuseks oleme meie. Ja see ei lähe ära, kuni me ei lõpeta süsinikdioksiidi koguse suurendamist atmosfääris.»