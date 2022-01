Sõnapilv on visuaalselt lihtne ja tõhus info edasiandmise viis. Harilikult saab sellega esile tõsta sõnu, mida esineb rohkem või millel on suurem tähendus. Siinse sõnapilve teeb kartograafiliseks vaid Eesti kontuur. Esitatud tänavanimedel puudub geograafiline asukohatäpsus ja need on paigutunud juhuslikult. Samas saab niimoodi kiiresti ja lihtsalt ülevaate Eesti enimlevinud tänavanimedest.