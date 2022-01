Uuring: iga teine aasta võib tuua kuumarekordi

Arvutuste põhjal leiti, et 165 vaadeldud riigist 92 protsendis on üle aasta oodata äärmiselt kõrget aasta keskmist temperatuuri, millest tööstuseelsel ajal oleks räägitud kui sajandi kuumalainest.

Üks ajakirjas Communications Earth and Environment avaldatud uuringu autoreist on Alexander Nauels ühendusest Climate Analytics, kelle sõnul on ehmatav kiirus, millega «liigume maailma poole, mis on kõigi jaoks palju palavam».