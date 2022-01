Vaba Akadeemia loeng ⟩ Laur Järv: «Algusega või alguseta Universum»

Immanuel Kanti järgi on küsimus universumi piirist või piiritusest ajas ja ruumis antinoomia, see tähendab empiirilisest kogemusest lähtudes vastamatu küsimus, mille kummagi vastusevariandi poolt saab puhtast mõistusest lähtudes esitada võrdväärselt kaalukaid argumente. Kaasaja füüsika oma täppisvaatluste ja matemaatiliste mudelitega püüab esitada Universumi võimalikult täielikku, kooskõlalist ja liigsete eeldusteta kirjeldust ning ei pääse mööda ka Universumi alguse küsimusest.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.