Mars. Keskel on näha ka Valles Marinerist. FOTO: Stocktrek Images

Euroopa Kosmoseagentuur teatab, et ESA-Roskosmos ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) on Marsi Valles Marinerise kanjoni südamest tuvastanud märkimisväärses koguses vett. Valles Marineris on USAs asuvast Suurest Kanjonist kümme korda pikem ja viis korda sügavam.