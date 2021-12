Petturi sündroomi seostatakse ärevuse ja madala enesehinnanguga. Seetõttu on ka pikalt arvatud, et see mõjub töösooritusele negatiivselt. Massachusettsi tehnikainstituudi teadlane Basima Tewfik mõõtis petja sündroomi taset ühe USA investeermisnõustamisfirma 155 töötaja seas. Osalejad hindasid oma võimeid, nende juhtidel aga paluti hinnata osalejate töötulemusi ja suhtlemisoskusi. Petturi sündroomiga inimeste suhtlemisoskused hinnati üldiselt kõrgemaks nende enesekindlamate kolleegide omadest, samuti peeti neid pädevateks.