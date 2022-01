Rahvausund eile ja täna ehk kuradist koroonaviiruseni

19. sajandi algul kutsus eestlasi mõistusele pastor Otto Wilhelm Masing, kes «Maarahva Nädalalehes» selgitas, et vaimud, kummitused ja isegi kurat on vaid «tühja mõtte petmised». Nüüd on valgustuslik roll teadlastel, kes peaks ilmutama samalaadset kannatlikkust, et kahtluse alla seada ja ehk isegi ümber lükata uuema aja rahvauskumusi. Folklorist näeb, et see on lootusetu võitlus, aga teadlaste valgustuslik pühendumus ja missioonitunne väärivad lugupidamist.

Võime olla õnnelikud, et meil on valida alternatiivide vahel: kas osata hinnata teaduslikku ratsionaalsust ja sellega kaasnevat kriitilist skeptilisust või minna kaasa rahvausundiliste kujutelmadega, mil pealegi on oma maagilis-poeetiline võlu. Suurel osal inimkonnast seda valikut ei ole, sest rahvausundiline ja maagiline elutunnetus on nende argine reaalsus, millesse teaduslik mõtlemine paraku ei ulatu. Selle kohta on palju näiteid, olgu need kas Peter Geschiere uurimused tänapäeva Aafrika nõiduseusust või Tartu folkloristide Margaret Lyngdohi ja Kikee Bhutia tööd Kirde-India rahvaste demonoloogiast, mis avaldub argises käitumises ning usaldamatust külvavates hirmujuttudes.

Te olete ju ka ise India usundeid uurinud.

Mittekristlikest religioonidest on mind eelkõige huvitanud hinduism ja selle rahvapärased vormid. Lääne inimene peab hinduismi üldjuhul vaimseks, filosoofiliseks ja vägivaldsusetuks religiooniks, aga India argielus avaldub teistsugune pilt. Endiselt on olulised astroloogia ja kastisüsteemiga seotud toidukultuur, mida me vaevalt siin oskame näha osana religioonist. Aga hinduism ongi teistsugune kui ristiusk. Selle jumalad on ühtaegu ülivõimsad ja ülimalt inimlikud kõigi oma emotsioonide, kirgede, kapriiside ja võimujanuga. Nad elavad ühtaegu kosmoses ja inimkehas, niisamuti suurtes templites ja inimeste kodustes pühamutes.

Paraku pole rahvapärasest hinduismist kuskile kadunud deemonid ja nõidusehirm. Paar aastat tagasi nõustasin üht Gauhati ülikooli folkloristikadoktoranti, kelle väitekiri käsitles hõimukülade ebaseaduslikke nõiaprotsesse, mis mõnikord lõpevad hukkamisega. Oma igapäevast leiba teenib see nõidust uuriv folklorist politseikomissarina, kelle võitlus nõidusega on ajendatud kriminaalkuritegudest, mille ohvrid kipuvad olema külaühiskonnas tõrjutud inimesed. Patuoina ja süüdlase otsimine kogukonda tabanud hädades on kahjuks ikka olnud üks mehhanisme, kuidas lihtsate vahenditega panna inimesed uskuma, et nüüd on saavutatud õiglus, ja kurjus on maa pealt minema pühitud.

Üks põnevamaid teemasid mulle on olnud Assami külanõidade ja teadmameestega seotud pärimuse uurimine Mayongis – piirkonnas, mida on pikka aega peetud maagiliste kunstide keskuseks. Mõnd rahvatarka olen külastanud kümneid kordi enam kui kümne aasta vältel, osalt kuulates üha uuesti juba tuttavaid tõestisündinud lugusid (ehk usundilisi muistendeid) nõidadest, kes muudavad end tiigriteks või sigadeks, ja nõidade abivaimudest, kelle riukaid kardetakse. Üks neist unustas oma abivaimule ohvri toomata ja see maksis tema pojale elu. Tujukas vaim tappis lapse.