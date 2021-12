Katkukitsest nõianooleni: eesti pärimuse maagilisest haiguskäsitlusest tänapäevaste meditsiiniteadmiste valguses

Katkuvaim ei suuda pärimuse järgi ületada voolavat vett (kuigi mõni mõtlematu inimene võis ta sellest üle aidata). Epidemioloogilisest seisukohast polegi vahet, kas kujutada nakkusekandjat vaimu või inimesena, keskse tähtsusega on kontakti kui sellise riskantsus.

Sellise tõdemuse asjakohasus tuli taas esile koroonapuhangu kontekstis. Nagu juba mainitud, on pärimuslikus mõtlemises füüsiline tervis lahutamatu vaimsest ja nii toetab ka katkupärimus mentaalset toimetulekut, rõhutades, et hoolimata suurest suremusest on õige käitumise ja nutikuse korral siiski võimalik ellu jääda.

Nõianool ja suhtlusvahekordade klaarimine kogukonnas

Nii mõndagi tervisehäda, millega kaasneb äkiline valu, energiakadu või öine hirmu-, ebamugavus- ja rõhumistunne, on pärimuses seostatud kurjade kaasinimeste tegevusega.

Tuntumad neist on kuri silm, lendva ehk nõianool ja painaja. Kurja silma uskumusi ja painajakogemuste kirjeldusi leiab ka nüüdisühiskonnast, kuid lendvahirm on jäänud suuresti minevikku. Sellised haigusteooriad pakkusid traditsioonilises ühiskonnas seletuse äkiliste haiguste kohta, mille teket ei osatud põhjendada, aidates toime tulla hirmuga ootamatute terviserikete ees ja anda ebamäärasele ohule mingigi vorm.

Seotuna nende seisunditega, leidub pärimustekstides eelkõige vihjeid konfliktidele kogukonnas: enamasti arvati, et maagilise rünnaku taga on keegi, kellega ohvril on olnud lahkhelisid. Niisiis aitas maagiline mõtestamine pöörata tähelepanu ka tavaelu probleemidele.

Sealjuures võis mõni kaitserituaal, näiteks loitsu lugemisel soola, metalli või tuha kasutamine, või sellest jutustamine anda osalistele piisava kindlustunde, et pidada konflikti lahendatuks ja eluga edasi minna või siis ajendada pikalt vindunud vimma ja süüdistusi sõnastama ning asju selgeks rääkima.

Ehmatus ja vaimse tasakaalu hoidmine

Tervisega seotud uskumustes on olulisel kohal arusaam inimese elujõust. Pärimustekstides kajastub äratundmine, et vaimne pinge, ehmatused, närvilisus, tugev viha, aga ka inimestevahelised lahkhelid nõrgestavad elujõudu ja võivad seega kutsuda esile haigusseisundeid.

Pärimuse järgi on vaimset tasakaalu kõige sagedamini ohustanud ehmumine, mille võis põhjustada näiteks agressiivne loom või inimene, tulekahju või müra. Tajuti, et tavaseisundi taastamiseks tuli ehmatuse mõju kiiresti nullida: muidu oli oht, et ilmnevad rängemad kehalised sümptomid (nt pisted, roosihaigus, lemm ehk palaviku, nõrkuse ja oksendamisena väljenduv tervisehäda) või halvemal juhul isegi surm.

Rahvapärased tekstid ehmatuse ja rabanduse ravimise kohta Jakob Hurda rahvaluulekogus (Kuusalu, 1892) FOTO: Eesti Rahvaluule Arhiiv

Ehmatanut püüti toetada ja lohutada, ära kuulata; talle anti vedelikke ja tehti veeprotseduure ning lasti puhata. On ootuspärane, et need võtted avaldasid vähemalt mõningast positiivset mõju. Paljude üleskirjutuste järgi peab sellises olukorras ruttu midagi jooma, soovitatavalt külma vett, suhkruvett, haput jooki, sooja piima või palderjaniteed. Nimetatud jookidel on tõepoolest kergelt rahustav mõju ning sekkumiste põhirõhk oligi leevendada esmast šokki. Pealegi aitasid joomine või muud vastutegevused tähelepanu ehmatuse põhjustanud olukorralt kõrvale juhtida.

Üks korduvaid abivõtteid põhineb taotlusel ehmatusest füüsiliselt vabaneda, näiteks soovitatakse siis kohe urineerida või sülitada, et ehmatus endast välja saada. Mõned maagilised kaitsevõtted sarnanevad põhimõttelt tänapäeva psühholoogias ja psühhiaatrias tuntutega, põhinedes järkjärgulisel hirmutekitajaga kokkuviimisel.

Näiteks äikeselöögist ajendatud kohkumuse vastu on peetud tõhusaks äikese ajal kogutud sajuvee joomist või enda pesemist veega, mis on võetud piksenoolekivilt. Ka hirmu või ehmatust surnute pärast soovitavad pärimustekstid ravida kontakti abil, mille üle on endal kontroll: kas tuttavat surnut puudutades või teda pestes.

Kokku võttes saab öelda, et rahvapärasel haigus- ja ravikäsitlusel on puutepunkte meditsiini seisukohtadega, kuid pärimuskujutlustele annab oma värvingu maagiline mõõde, mis moodsa maailmapildiga alati hästi ei haaku. Küll aga tasuks rohkem õppust võtta rahvameditsiini terviklikust arusaamast, kus on osatud ühendada tervise kehalised, psühholoogilised ja sotsiaalsed aspektid.

Reet Hiiemäe (1974) on folklorist, Eesti kirjandusmuusemi folkloristika osakonna vanemteadur, kelle teadustöö fookuses on pärimuspsühholoogia ja usundipõhised kaitsemehhanismid.