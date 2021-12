AK ⟩ Viguriga kaardid: tolmused ja tolmuvabad teed

Eesti teedevõrgu kogupikkus on umbes 65 000 km. See on võrreldav teekonnaga poolteist korda ümber maakera. Omandivormi mõttes jagunevad Eesti teed laias laastus riigiteedeks, kohalikeks teedeks ning era- ja metsateedeks. Kohalike teede ehituse ja korrashoiu eest vastutab kohalik omavalitsus, riigiteede eest transpordiamet. Riigiteede kogupikkus Eestis on 16 600 km. Teekattest lähtuvalt jagunevad teed lihtsustatuna kõvakattega teedeks ja kruusateedeks. Viimati mainitu puhul võib kruusakatte asemel olla aga kasutusel ka mõni muu katend. Kaardilt nähtub, et Eesti ala on üsnagi ühtlaselt kaetud kõvakattega teedega. Kõvakattega teede arv on selle sajandi jooksul suurenenud umbes paari tuhande kilomeetri võrra. Lisaks selgub, et tihedam teedevõrk on meil Kagu-Eestis. Seda tingib nii ajalooline hajaasustus kui ka suuremate sooalade puudumine. Hõredama teedevõrguga paistavadki kaardil silma meie suurimad sooalad. Kaardile on lisatud omaette teekatte klassina ka jääteed, mida sobilike ilmastikuolude korral oleks Eestis umbes 80 km jagu. Saabunud külmakraadid annavad igatahes lootust, et hoolimata transpordiameti kärpekavast saavad jääteed ka sel aastal avatud.