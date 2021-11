Vaba Akadeemia loeng ⟩ Mati Martin: «Mürgised selgrootud»​

Uurime, mis on üldse mürk, kuidas loomad seda endale hangivad ja vajalikul eesmärgil kasutavad. Loengust saame teada ka seda, millised selgrootud on ohtlikud inimese elule, kus nad elavad ja kuidas end nende eest hoida. Praegu ei ole reisimiseks just kõige soodsam aeg, kuid et enamus mürgistest loomadest, kes meid ohustavad, elavad just soojematel aladel, kuhu me reisime, siis on ehk praegu just sobiv hetk nendega tutvuda ja oma teadmisi tuleviku tarbeks värskendada.