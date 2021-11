Homme leiab aset viimaste sajandite pikim kuuvarjutus

Nagu nimest järeldada võib, tähendab poolvarjuline kuuvarjutus, et Kuu ei sukeldu täielikult Maa poolt heidetud täisvarju, vaid liigub kas osaliselt või täielikult läbi selle poolvarju. Seekord läheb asi päris napiks, kuna varjutuse tipphetkel asub koguni 97% Kuust täisvarjus, jättes endast vaid pisikese killukese poolvarju alasse. Peamiselt tänu sellele, kuid lisaks ka asjaolule, et varjutus toimub kõigest 1,7 päeva enne kui Kuu saavutab oma orbiidi apogee ehk kaugeima punkti*, viibib Kuu täisvarju alal kokku 3 tundi ja 28 minutit. See teeb sellest pikima poolvarjulise kuuvarjutuse, mida viimase 580 aasta jooksul meie planeedi pinnalt näha on olnud.