Meloodia on midagi enamat, kui lihtsalt nootide jada. Rütm, helitugevuse variatsioonid ja muusikaliste fraaside pikkus mängivad kõik meloodia «originaalsuses» rolli - need omadused lisavad tohutult võimalikke kombinatsioone. Enamgi veel, noodid, mida kasutavad Lääne heliloojad, on kõigest napid abstraktsioonid, mis kujutavad endast kultuuriliselt väljakujunenud sagedusi – inimese kuulmisulatus on aga palju suurem.