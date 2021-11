Teaduste akadeemia teaduspärastlõuna võtab fookusesse Euroopa tööstuse rohepöörde

Arutelu fookuses on rohepöörde tähendus tööstuse vaatekohast ja teaduse roll selle mõtestamisel ja toetamisel. Kavas on arutleda, mida tähendab rohepööre ettevõtlusele, kuidas saavutada läbimurre energia tootmisel ja energiakandjate rakendamisel, mis on dekarboniseerimine ja kas süsinikurikkaid tooteid oleks võimalik Euroopa piiridel maksustada. Keskendutakse ka maavarade ja eriti metallide suurenevale vajadusele ja Euroopa strateegilistele sõltuvustele. Kokkuvõttes püütakse lahti mõtestada, mida tähendab rohepööre ühiskonna arengule ja kuidas see võib inimesi mõjutada või isegi hirmutada.